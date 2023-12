Bostonul, învăluit într-o ceaţă densă Serviciul National american de Meteorologie (National Weather Service, NWS) a emis o alerta de ceata in unele zone din nordul statului Connecticut, o mare parte a statului Massachusetts si unele zone din Rhode Island. Ceata a redus pe alocuri vizibilitatea, marti, la mai putin de o jumatate de kilometru, potrivit site-ului Boston.com. Aeroportul Logan din oras a fost invaluit in ceata. Numeroase zboruri au fost amanate, iar unele au fost anulate, potrivit NBC Boston. Autoritatile au indemnat persoanele care se duceau la munca sau la aeroport sa fie foarte atente pe drum si sa circule cu viteza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

