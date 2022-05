FILE PHOTO: High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell attends a news conference after Russia’s invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium, February 28, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo Seful diplomatiei UE Josep Borrell a anuntat vineri ca blocul comunitar va furniza Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 500 de milioane de euro si si-a exprimat increderea ca in urmatoarele zile se va putea ajunge la un acord privind un embargou asupra petrolului rusesc, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Borrell a precizat, intr-o discutie cu…