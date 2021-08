”Multumita lui Margaret Thatcher, care a inchis un mare numar de mine de carbune in intreaga tara, am inceput devreme si ne indepartam acum rapid de carbune”, a declarat Johnson in timpul unei vizite intr-un parc eolian, joi, in Scotia. Premierul a chicotit facand aceste declaratii, care au declansat o polemica si au provocat un val de indignare. Minele de carbune – care au reprezentat odinioara cel mai important sector industrial al Regatului Unit – sunt legate intim de istoria economica si sociala a regatului si au devenit in anii ’80, simbolul opozitiei fata de ultraliberalismul premierului…