Seful guvernului de la Londra, Boris Johnson, a declarat luni ca britanicii sufera intr-o masura semnificativ mai mare de obezitate decat majoritatea europenilor, recunoscand ca a mai pierdut din greutate dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, relateaza Reuters.



"Am adoptat o pozitie foarte libertariana in privinta obezitatii, dar cand privim cifrele, cand vedem presiunea asupra NHS (Serviciul National de Sanatate), si comparam tara noastra minunata cu celelalte tari europene, ma tem ca suntem semnificativ mai grasi decat majoritatea dintre ceilalti, in afara de maltezi, dintr-un…