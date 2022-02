Liderul mondial in calatorii si servicii asociate, Booking Holding, iși va deschide o filiala in Romania, la București, in zona Tineretului, și va angaja 700 de oameni, informeaza primarul Sectorului 4, Daniel Baluța. “Liderul mondial in calatorii online si servicii asociate, Booking Holding, a decis sa iși deschida aici noul sau Centru de Excelența! Acesta este situat in zona Tineretului, intr-o cladire nou construita, cu suprafața de 32.000 mp. 700 de noi locuri de munca sunt generate direct de aceasta companie, insa, indirect, aceasta investiție va duce la o dezvoltare majora a comunitații…