Stiri pe aceeasi tema

- La acțiunea organizata vineri, 28 aprilie 2023, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) au participat elevi și profesori de la Colegiul Economic „Octav Onicescu”.

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 113 oferte in județ și 285 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- CARAȘ-SEVERIN – Evenimentul ocupațional al anului va fi organizat in 12 mai, in sala Campus Caffe a universitații reșițene! Și anul acesta, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza, in luna mai, bursa generala a locurilor de munca. Iar participarea este gratuita. Potrivit anunțului…

- Indemnizațiile de șomaj aferente persoanelor aflate in plata la 31 martie vor fi platite in aprilie pana in data de 13 ale lunii, informeaza Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Aceasta decizie a fost luata de conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca in contextul Sarbatorilor…

- Indemnizațiile de șomaj aferente persoanelor aflate in plata la 31 martie vor fi platite in aprilie pana in data de 13 ale lunii, informeaza Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Aceasta decizie a fost luata de conducerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca in contextul Sarbatorilor…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 134 oferte in județ și 270 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj, in parteneriat cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, organizeaza, in saptamana 3-7 aprilie 2023, in colaborare cu cu unitațile de invațamant preuniversitar, universitațile din Cluj-Napoca și autoritațile publice locale din municipiile județului Cluj,…

- Baza de calcul a indemnizației de șomaj și a altor masuri de stimulare a ocuparii forței de munca oferite de AJOFM Mureș se majoreaza de la 1 martie cu rata inflației din ultimul an, conform calculelor Institutului Național de Statistica. In județul Mureș sunt peste 6.600 de șomeri inregistrați la Agenția…