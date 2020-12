Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele online care folosesc platforma Blugento și care au participat anul acesta la campania de Black Friday au inregistrat vanzari record – de 5 ori mai multe comenzi fața de o zi obișnuita, cu o valoare a incasarilor de 7 ori mai mare comparativ cu o zi obișnuita. Datele reies din analiza a peste…

- Aproximativ doua treimi din comenzile plasate de Black Friday prin intermediul evoMag au fost platite online, cu cardul, arata datele retailerului, conform Agerpres. Statisticilespun ca 70% din comenzi au fost plasate de pe dispozitive mobile.Potrivit sursei citate, 68% dintre comenzi au foste efectuate…

- Unul dintre cele mai cunoscute magazine online de mobilier si decoratiuni interioare a anuntat, de Black Friday, oferte special create pentru clientii romani, estimand vanzari duble fata de anul trecut.

- ”Contextul imprevizibil care se mentine a generat noi cresteri spectaculoase in online in lunile septembrie-octombrie. Astfel, pe platforma MerchantPro, la nivelul celor peste 1.500 de magazine active, numarul si valoarea comenzilor in octombrie au crescut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut.…

- Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunța a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritații. Pandemia de COVID 19 a influențat in mod semnificativ obiceiurile de consum, informeaza profit.ro . In 2020, romanii nu mai cumpara atat de multe haine, produse cosmetice și accesorii…

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat marti ca deschide un nou depozit langa Bucuresti, la Bragadiru, pe o suprafata de 3.000 de mp, investitie de jumatate de milion de euro, si estimeaza comenzi online record de Black Friday, anunța news.ro.”Pandemia de COVID-19 a crescut foarte mult…

- evoMAG crește stocurile cu 50% și reorganizeaza activitatea de recepție a marfii și de procesare a comenzilor, ca parte a strategiei de anul acesta de pregatire pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday. Spre deosebire de anii trecuți, evoluția pandemiei de COVID-19 schimba…

- In ultima perioada, in retailul cu dominanta alimentara s-au dezvoltat foarte puternic rețelele de magazine ale unor branduri mari (corporații pe zona FMCG), astfel ca micile afaceri de cartier rezista in numar tot mai redus. Dispar inclusiv afaceri de familie, cele care nu rezista in fața concureței…