Bombardierul! Copil de 16 ani, obişnuit să pună pe jar oamenii legii Astazi, 21 noiembrie, in jurul orei 17:11, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta liceului situat pe strada Piața Regina Maria din municipiul Timișoara s-ar afla o bomba. Imediat, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, echipa priotehnica din cadrul Inspectoratului […] The post Bombardierul! Copil de 16 ani, obisnuit sa puna pe jar oamenii legii appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

