- Armata israeliana ar fi inceput deja mult-anuntata ofensiva terestra in Fașia Gaza, pentru ca trupele intrate noaptea trecuta au ramas pe poziții, a sugerat purtatorul de cuvant al Forțelor israeliene.

- Fortele terestre israeliene au anuntat ca isi extind operatiunile terestre. „Suntem pregatiti pe toate fronturile pentru a pastra securitatea Israelului”, a insistat purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare israeliene, contraamiralul Daniel Hagari. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut public…

- Dupa ce Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat anterior in cursul serii de vineri, 27 octombrie, ca iși extind operațiunile terestre in Gaza, palestinienii din enclava raporteaza ca forțele terestre ale armatei israeliene, inclusiv tancuri, opereaza deja in interiorul Fașiei, scrie The Times…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a efectuat o vizita surpriza in SUA, legat de conflictul din Gaza, relateaza joi dpa, citand MAE de la Teheran.Vizitele inaltilor oficiali iranieni in Statele Unite, considerate dusman de moarte al republicii islamice, sunt un lucru rar, noteaza…

- Forțele terestre israeliene au efectuat duminica noaptea raiduri limitate in Fasia Gaza, impotriva unor tragatori palestinieni. In acelasi timp, loviturile aeriene ale Israelului s-au concentrat asupra locurilor de adunare ale combatanților Hamas care se pregateau sa riposteze unei invazii.

- Liderii arabi au condamnat sambata bombardamentele Israelului in Fasia Gaza, care dureaza deja de doua saptamani, si au cerut eforturi reinnoite pentru a pune capat ciclului de violenta care dureaza de decenii intre israelieni si palestinieni, la Summitul pentru Pace din Cairo.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat marti, 17 octombrie, ca vizita presedintelui SUA, Joe Biden, prevazuta miercuri, 18 octombrie, in Israel este ”absolut necesara” si a mai adaugat ca este sigur ca liderul de la Casa Alba va transmite un mesaj similar cu cel al UE privind respectarea…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…