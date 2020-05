Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au decis sa-i țina la domiciliu pe cei cu forme usoare ale bolii COVID-19 pentru a reduce numarul infectarilor, dar casele celor izolați au devenit un nou focar de infectie in Italia, cred mai mulți medici italieni, citați de New York Times. „Este o bomba cu ceas”, spune Andrea…

- China a dat publicitații, pentru prima oara, o situație a persoanelor depistate pozitiv pentru coronavirus, fara sa aiba simptome, dezvaluind ca cei care raman fara simptome pe parcursul infecției sunt majoritari, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax. Din 6.764 de persoane testate pozitiv fara a prezenta…

- In ultimele 24 de ore cele mai multe noi cazuri de infectari au fost inregistrate in Bihor – 93 și Suceava – 70. In continuare cel mai mic numar de pacienți sunt confirmați in Harghita (7), Olt (12) și Buzau (13), conform raportarilor oficiale. Alte județe unde sunt inregistrate multe cazuri de coronavirus…

- Informații oficiale ale Organizației Mondiale a Sanatații și ale Centrului Național pentru Informații Biotehnologice din SUA dovedesc și argumenteaza numarul mare al deceselor in randul persoanelor cu varsta 65+, precum și cauza depistarii pozitive a numeroase persoane fara simptome de COVID-19, in…

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- Fostul ofițer MAI care i-a mințit pe medicii de la Spitalul Gerota, spunand ca n-a fost plecat in strainatate, și a infectat zeci de persoane, printre care și 17 cadre medicale, a fost externat din spital, scrie hotnews.ro. ​ Barbatul in varsta de 60 de ani, fost ofițer de Poliție, a declarat la momentul…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca va lansa curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus, ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia,…