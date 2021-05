Bombă! Foștii bolnavi Covid, mult mai imuni decât vaccinații Imunitatea celor care au trecut prin Covid este mult mai puternica decat a vaccinaților, susțin medicii specialiști. Chiar daca titrul de anticorpi scade, sistemul imunitar recunoaște virusul și produce, in cateva zile, anticorpi care distrug virusul. Pe acest considerent, in Romania avem, la ora actuala, peste 50% din populație imuna la noul coronavirus. Autoritațile din […] The post Bomba! Foștii bolnavi Covid, mult mai imuni decat vaccinații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

