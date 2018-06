Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Marilor Proiecte, Dan Șova, a fost condamnat definitiv in Dosarul CET Govora, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție. Politicianul a fost judecat, in acest dosar, pentru trafic de influența. Procurorii DNA au cerut la ultimul termen o pedeapsa de 9 ani, dar judecatorii…

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis condamnarea lui Dan Sova la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora. Sentinta este definitiva. Fostul ministru a fost condamnat la 3 ani de inchisoare si in faza de fond a procesului.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, miercuri, pe fostul senator Dan Sova la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul 'CET Govora', decizia fiind definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe Dan Șova la trei ani de inchisoare in dosarul CET Govora. Sentința magistraților este una definitiva. Șova este acuzat de trafic de influența. Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Dan Șova la trei ani de inchisoare cu…

- Instanta suprema l-a condamnat definitiv pe fostul senator Dan Sova la trei ani de inchisoare cu executare, in dosarul CET Govora, in care este acuzat de trafic de influenta. De asemenea, Mihai Balan, fostul director al CET Govora a primit munca in folosul comunitatii.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbat, luni, ultimul termen in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbat, luni, ultimul termen in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbat, luni, ultimul termen in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Instanta suprema a programat la Completul de cinci judecatori…