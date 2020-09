Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu reuseste sa ucida „cancerul” reprezentat de ONG-urile ecologiste, denuntând un complot international care îl acuza ca este responsabil de incendiile de padure din Amazonia, relateaza Agerpres.„Stiti ca ONG-urile…

- Maria Aparecida Firmo Ferreira, bunica primei doamne a Braziliei, Michelle Bolsonaro, a murit, miercuri spre joi noaptea, dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19, anunta CNN Brasil.Moartea Mariei Aparecida Firmo Ferreira, bunica primei doamne a Braziliei, Michelle Bolsonaro, a fost confirmata…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, afirma ca se simte slabit si ca ar avea ”mucegai in plamani” dupa ce a stat saptamani la izolare in urma contractarii noului coronavirus, relateaza CNN.”Tocmai am facut un examen de sange. Am fost un pic slabit ieri (miercuri). Au gasit un pic de infectie.…

- Guvernul american si-a intensificat eforturile de a limita rolul Huawei in instalarea retelelor 5G in Brazilia, cea mai mare economie din America Latina. Washingtonul considera ca Huawei ar preda datele la care ar avea acces guvernului chinez, in vederea spionajului. Huawei neaga ca ar spiona pentru…

- Membri ai personalului de sanatate din Brazilia au cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o ancheta privind raspunsul gestionat de presedintele Jair Bolsonaro la pandemia de Covid-19, pe care il acuza de crima impotriva umanitatii, relateaza Agerpres , cu referire la AFP.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat, sambata, un test negativ la noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pe contul sau de Twitter, transmite Mediafax.Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, s-a vindecat de COVID-19. "RT-PCR pentru Sars-COV2: negativ. Buna ziua tuturor", a scris in dreptul…

- Jair Bolsonaro, aflat in izolare dupa ce s-a infectat cu COVID-19, a fost mușcat de o pasare, conform The Guardian. Este vorba despre o pasare Rhea (emu). Imaginile au fost surprinse la Palacio da Alvorada, reședința oficiala a președintelui Braziliei, și publicate pe rețelele de socializare, a scris…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a anuntat, marti, intr-un interviu televizat, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, pe care l-a minimalizat in mod neincetat de la inceputul pandemiei covid-19 si care a ucis peste 65.000 de oameni in tara sa, relateaza AFP.”Rezultatul pozitiv…