Romania va avea la dispozitie inca 1,5 miliarde euro din facilitatea de finantare REACT-EU, a anuntat joi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la inceputul sedintei de Guvern. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, MFE a trimis deja un punct de vedere pe marginea Regulamentului propus de Comisia Europeana pe aceasta tema. De asemenea, alte fonduri suplimentare sunt disponibile printr-un nou instrument temporar - SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de somaj in situatie de urgenta). Prin acest Program Romania…