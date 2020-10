Executivul a aprobat miercuri masura privind distribuirea de vouchere pentru masa calda pentru persoanele varstnice, in valoarea de 180 lei/luna/tichet, si a voucherelor pentru educatie in regim de after-school, in valoare de 200 lei/luna, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la finalul sedintei de Guvern. Acesta a subliniat ca voucherele pentru masa calda se vor repartiza in prima saptamana din luna decembrie si se vor da retroactiv, respectiv pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie. "Astfel, toti beneficiarii, respectiv persoanele in varsta de peste 75 de…