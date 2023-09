Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, a vorbit despre amendamentul privind naționalizarea Pilonului 2 de pensii, strecurat printre amendamentele de la legea cu masurile fiscale, afirmand ca a existat o astfel de discuție. In cursul zilei, șeful PNL Nicolae Ciuca declarase ca nu iși amintește ca subiectul…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat marți seara, la Antena 3, despre propunerea de naționalizare a Pilonului II de pensii, care s-a strecurat printre amendamentele de la legea cu masurile fiscale, ca o discuție pe aceasta tema a existat in coaliție, dar a fost abandonata. Afirmația acestuia…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat duminica, despre pachetul de masuri fiscale, ca nu a fost discutat in spatiul public doar ca sa se afle in treaba, ci este necesar pentru ca avem problema cu deficitul si fondurile europene. „Noi pentru aceasta incercam sa luptam, sa nu compromitem dezvoltarea…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat ca ii indeamna la „chibzuința” pe liberalii care ar dori sa fie schimbat din funcție. El le-a cerut criticilor sai sa iși imagineze cum ar arata Romania cu fondurile europene suspendate, daca nu s-ar adopta masurile din pachetul fiscal. „Ii indemn la chibzuința…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat joi, la Antena 3, ca ii indeamna la „chibzuința” pe liberalii care ar dori sa fie schimbat din funcție și le-a cerut criticilor sai sa iși imagineze cum ar arata Romania cu fondurile europene suspendate daca nu s-ar adopta masurile din pachetul fiscal.„Ii…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus miercuri seara ca deficitul bugetar a ajuns in Romania la 42,53 de miliarde de lei și ca sunt necesare masuri pentru ajustarea acestuia, in conformitate cu angajamentele asumate cu CE.„La sfarșitul acestui an, ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania…

- Guvernul pregatește OUG privind masurile fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare, dar inainte de a pune proiectul in transparența decizionala miniștrii vor merge la Bruxelles, dupa data de 21 august.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vor discuta la Bruxelles…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, ar vrea sa introduca o taxa dupa moarte, mai exact una pe mosteniri.Propunerea a fost facuta in sedinta coalitiei de guvernare de luni, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.