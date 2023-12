Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, proiectele de lege privind bugetul de stat 2024 si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2024.Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 3,4% si o inflatie medie anuala de 6% si deficit de 5% din PIB, potrivit Strategiei…

- Proiectul legii pensiilor va intra luni in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor, dupa cum a decis saptamana trecuta Biroul permanent al forului legislativ. Deputatii Comisiei pentru munca se vor reuni in sedinta luni, 20 noiembrie, de la ora 11,00. Termenul de…

- Marcel Bolos susține ca prioritatea Guvernului este siguranța financiara a pensionarilor și stabilitatea economica a țarii, afirmațiile fiind facute in contextul neințelegerilor provocate la nivelul coaliției de noua lege a pensiilor.

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Strategia nationala de sanatate pentru perioada 2023 – 2030 va fi aprobata, prin hotarare, vineri, de catre guvern. In nota de fundamentare a proiectului se vorbește despre un sistem de sanatate publica suboptimal, marcat de reforme numeroase, dar și de pandemie, facandu-l inapt sa raspunda nevoilor…

