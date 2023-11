Bolnavii de cancer pulmonar stigmatizați, învinovățiți că au fumat Campania ”Pune intrebarea potrivita”, inițiata de Federația Asociațiilor Bolanvilor de Cancer (FABC), are ca obiectiv eliminarea stigmatizarii și invinovațirii bolnavilor de cancer pulmonar, dar și imbunatațirea accesului la tratamente eficace. „Stigmatizarea implica faptul ca unii oameni merita sa se imbolnaveasca. Acest lucru este gresit, pentru ca fiecare bolnav merita aceeasi compasiune si grija, fara exceptie. Pacientii cu cancer pulmonar merita mai mult decat sa fie discriminati. Intrebarea potrivita nu ar trebui sa aiba nimic de-a face cu eventualul trecut de fumator al pacientilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • In Romania, aceasta afecțiune reprezinta cel mai frecvent tip de cancer si este pe primul loc in topul deceselor cauzate de cancer Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) lanseaza campania “Pune intrebarea potrivita!”, care are ca scop schimbarea perceptiilor si atitudinilor legate de cancerul…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) lanseaza campania "Pune intrebarea potrivita!", care are ca scop schimbarea perceptiilor si atitudinilor legate de cancerul pulmonar si se concentreaza pe eliminarea stigmatizarii si invinovatirii pacientilor."Stigmatizarea implica faptul ca unii…

- Economistul Iancu Guda a explicat ca a doua mașina este un moft.”Daca ne uitam la cifre, avem o populație adulta, activa, de 10 mil. de locuitori (…) și avem, atenție, 9 milioane de mașini inmatriculate in Romania! Este cea mai mare pondere din Europa, daca raportam la segmentul 18 – 65 de ani. Eu cred…

- Ca si alte state din Europa, Romania se confrunta cu o creștere a cererii de muncitori straini in diverse sectoare, inclusiv asamblare, servicii de curierat, roluri comerciale, construcții, securitate și multe altele. Filipine, cu un surplus de forța de munca calificata, este bine poziționata pentru…

- Știați ca planta de canepa industriala este un excelent purificator al aerului de emisiile de carbon? Mai ales autoritațile ar putea sa rețina aceasta informație. Un hectar de canepa industriala (cannabis sativa) stocheaza intr-un an, circa 24 de tone de carbon. Laurențiu Petrinjel este un cultivator…

- Virusul Covid-19 a revenit, oficial, in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca țara noastra a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi. Inceperea noului an școlar a dus la apariția unui nou val de Covid-19. Alexandru Rafila a declarat ca Romania a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi, insa se…

- Anual, in țara noastra, sunt inregistrate peste 12.000 de cazuri de cancer pulmonar, cel mai frecvent tip de cancer, depistat, din pacate, adesea in stadii avansate. Astfel, trei din patru pacienti cu cancer pulmonar sunt depistati in stadii avansate ale bolii. Pornind de la aceasta realitate dramatica,…

- Federația Romana de Fotbal va avea ca principal sponsor, in urmatorii trei ani, o firma din Polonia care vinde banane. Prin semnarea acestui acord, noul sponsor va sustine financiar proiectele de dezvoltare a fotbalului in strategia FRF si va furniza produse echipelor nationale si la evenimentele FRF.…