- Germania a inregistrat 39.676 de cazuri de COVID, fiind cel mai mare numar de infectari zilnice de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, potrivit Institutului Robert Koch din Berlin, informeaza Agerpres , care preia dpa. Numarul cazurilor de COVID s-a dublat in ultima saptamana. Recordul anterior…

- Autoritațile sanitare din Romania se pregatesc pentru campania de vaccinare anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. In acest sens s-a desfașurat deja prima ședința CNCAV pe aceasta tema. Printre cele mai importante subiecte discutate in ședința CNCAV au fost: momentul in care EMA…

- Cea mai mare rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile in Ilfov ramane in Tunari, unde valoarea sa se ridica sambata tot la 24,69 la mia de locuitori, ca in raportarea de vineri, iar in alte trei localitati - Otopeni, Chiajna si Dobroesti, aceasta depaseste 20 la mia de locuitori, potrivit…

- Riscul de expunere la COVID-19 in timpul zborurilor, dupa ce toți pasagerii au fost testați negativ cu maximum 72 de ore inainte de zbor – este mai mic de 0,1%. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetatorii americani. Este vorba de informații unice despre riscul expunerii la coronavirus la bordul…

- Pfizer si Merck & Co au anuntat noi studii clinice referitoare la medicamente antivirale orale pentru Covid-19. Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, diagnosticati cu infectie cu coronavirus, care nu sunt expusi riscului de boli grave. Pacientii…

- Pfizer a declarat ca studiul de faza medie si tarzie va inrola 1.140 de adulti nespitalizati, diagnosticati cu infectie cu coronavirus, care nu sunt expusi riscului de boli grave. Pacientii din studiu vor primi pilula Pfizer, cunoscuta sub numele de PF-07321332, si o doza mica de ritonavir, un medicament…

- Caz cutremurator in SUA. O asistenta medicala de urgența din California a murit de Covid-19 la scurt timp dupa ce a nascut al cincilea copil. Femeia era intubata, in stare grava, și nu a apucat sa-și vada pruncul. Soțul ei e grav bolnav, infectat cu virusul SARS-CoV-2.