Stiri pe aceeasi tema

- Toto Cutugno, in varsta de 78 de ani, sufera de cancer metastatic la prostata. In luna aprilie, artistul a fost internat de urgența, iar cel mai așteptat concert al primaverii, care ar fi trebuit sa aiba loc in București pe 8 mai, a fost anulat. Starea artistului s-a degradat in... The post Toto Cutugno…

- Concertul Toto Cutugno programat pentru duminica la Sala Palatului din Bucuresti a fost anulat din cauza problemelor de sanatate ale artistului, informeaza Agerpres . „Suntem nevoiti sa anuntam cu regret anularea concertului sustinut de catre Toto Cutugno, programat pentru data de 8 mai 2022 la Sala…

- Alexandru Constandachi, un tanar din București, nu s-a sfiit sa intervina atunci cand a observat doi barbați in stare de ebrietate care harțuiai o femeie in transportul in comun. Toata intamplarea a avut loc in tramvaiul 1, iar in urma altercației tanarul ar fi fost alergat de cei doi barbați. Poliția…

- Principele Nicolae a devenit tata pentru a doua oara: zilele acestea, soția sa Alina-Maria tocmai a adus pe lume un baiețel. Micuțul se va bucura de o moștenire speciala de la strabunicul sau. Principele Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, a impartașit vestea pe contul sau de Facebook. Cei doi…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a discutat, marti, cu o delegatie a Congresului american, aflata in vizita la Bucuresti, despre implicatiile agresiunii militare asupra Ucrainei, subliniind ca dialogul continuu cu SUA pentru coordonarea stransa a raspunsului la actuala criza umanitara si de…

- Medicamente fabricate la noi in țara de ”Antibiotice” Iași, ”Zentiva” București și ”Terapia” Cluj au ajuns in spitale din Ucraina, transmite Dragoș Damian, CEO ”Terapia” Cluj, pe Facebook. Aceste medicamente au ajuns acolo cu ajutorul IGSU și al organizațiilor umanitare, pentru a salva copiii raniți…

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…