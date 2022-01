Bogdan Mocanu și fiul iubitei sale, Richard, se ințeleg de minune, inca cu toate astea sunt destul de rare momentele in care artistul alege sa-l expuna in fața curioșilor. Ei bine, acesta il considera deja copilul lui și și-a intrat in rolul de tata, insa nu uita de joaca. Iata in ce ipostaze rare s-au lasat filmați pe rețelele de socializare!