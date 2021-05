Bogdan Ion, EY Romania: FDI will be the foundation of economic recovery in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- EY CESA Chief Operating Officer (COO) and EY Romania & Moldova Country Managing Partner, Bogdan Ion said in an interview that foreign direct investment (FDI) in Romania will at the foundation of economic recovery and that the country has the potential to become a European supply hub as many players…

- Mari companii tehnologice și IMM-uri specializate carora li se alatura profesori și cercetatori de la marile universitați tehnice pun pe masa Guvernului un proiect inedit prin care Romania sa devina producator de cipuri și componente microelectronice pentru tehnologii avansate. Inițiatorii proiectului…

- In dorința de a redeschide turismul și a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene, toate statele membre au agreat, miercuri, sa lanseze așa numitul “certificat verde” in aceasta vara. Decizia urmeaza sa fie negociata in detaliu luna viitoare cu deputații europeni, astfel incat pana in luna…

- Cei peste 600 de militari romani din Afganistan se intorc acasa. Procesul de retragere a fortelor aliate incepe din 1 mai. Aliatii din cadrul NATO si-au anuntat, miercuri, decizia de a incepe retragerea fortelor angajate in misiunea din Afganistan de la 1 mai pentru a o finaliza “in cateva luni”, potrivit…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, a murit. El se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Anunțul a fost facut, vineri dimineața, de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. ”Speram sa nu primesc niciodata vestea…

- Global crude oil prices dropped approximately 1% on Monday as renewed European lockdowns may raise concerns over recovery in demand for fuel products, according to Reuters. Brent crude was down 69 cents (1.1%) at $63.84 a barrel by 07:55 GMT. U.S. oil was off by $1.03 (1.7%) at $60.39 a barrel. Both…

- Autoritatile romane au decis continuarea campaniei de vaccinare cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, precizand ca tulburarile de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti. Astfel, Romania va continua sa foloseasca serul AstraZeneca. In cursul zilei de ieri, a avut loc o sedinta la care au…

- The Minister of Foreign Affairs Bogan Aurescu hosted Stefan Tomasevic, the ambassador of the Republic of Serbia to Romania, on Wednesday. The two dignitaries addressed Belgrade’s European path as well as the cooperation in multilateral formats, informed by the Ministry of Foreign Affairs (MFA), according…