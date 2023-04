Stiri pe aceeasi tema

- Publicul va asculta Albastru in cadrul Night Tours Art Safari, acolo unde artistul va susține pe 3 martie un concert. Piesa vorbește despre regasirea in privirea persoanei iubite, o experiența unica și emoționanta care te va pune pe ganduri. Albastru surprinde naturalețea și stilul caracteristic artistului…

- Bogdan Ioan, cunoscut publicului odata cu participarea la concursul de talente Vocea Romaniei și caștigatorul ediției din 2018, vine cu o noua piesa de dragoste in luna iubirii: Doar de la ea. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei…

- Andia lanseaza piesa „Intenționat”, a carei varianta live a ajuns locul 2 in trending-ul de pe YouTube inainte de lansarea oficiala, la fel ca multe dintre lansarile artistei. „Intenționat” este o piesa de dragoste care a fost compusa de Alex Pelin,Vlad Lucan, scrisa de Alex Pelin și produsa de Vlad…

- Fosta concurenta la “Vocea Romaniei” lanseaza o noua piesa, dar de data aceasta ne șocheaza cu schimbarea radicala de stil muzical dar și de look. Aura B. lanseaza piesa “Daca te-aș pierde“ un vals, o melodie de dragoste, perfecta pentru dansul mirilor. Aceasta melodie este scrisa chiar de solista,…

- Dupa colaborarea anului 2022 cu Theo Rose pentru „Fructul interzis”, piesa care a strans aproape 20 milioane de vizualizari pe YouTube și peste 1,5 milioane de streams pe Spotify, Cabron se pregatește pentru un nou hit. „La Mal”, noul single semnat Cabron, este un featuring cu JO, piesa care te va purta…

- Prin intermediul unor ritmuri latino vibrante și al unei linii melodice care poate sa-ți ramana intiparita in minte, Raffa FL intra in scena și lanseaza pentru publicul din Romania „Ritmo”, o piesa care invita la dans. „Ritmo” și-a facut deja simțita prezența in topurile internaționale, iar pe YouTube…

- Ieri, 13 ianuarie, The Mono Jacks a lansat noul single „Undeva”. O piesa modern rock mid-tempo ce culmineaza intr-un wall of sound captivant, „Undeva” vorbește despre framantarile fiecaruia dintre noi și cautarea unui sens. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming, iar la ora 17:00 va…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…