Călin Bibarț, primarul cu inima de piatră…

Habar n-am dacă premierul Ciolacu îl cunoaște sau măcar a auzit de Călin Bibarț, prin voia domnului Falcă, primar al municipiului Arad. Poate i-o fi... The post Călin Bibarț, primarul cu inima de piatră… appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]