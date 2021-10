Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a facut dezvaluiri in lacrimi despre pierderea mamei sale. Vedeta a dat un interviu pentru Antena Stars, unde a facut mai multe marturisiri despre parcursul vieții sale și despre relația pe care o are in prezent cu fiica sa.

- In prezent, cele mai importante criptomonede au reusit sa treaca peste socul provocat de decizia de saptamana trecuta a Beijingului, ajungand la nivelurile inregistrate inainte de anuntarea noilor masuri. Bitcoinul a crescut cu peste 6% in ultimele 24 de ore si se apropie de 44.000 de dolari,…

- Antonia a trecut prin momente cumplite in adolescența, caci fiind stabilita in America timp de 12 ani, situațiile neplacute din ”țara tuturor posibilitaților” nu au ocolit-o pe artista. Vedeta a vorbit despre momentul in care s-a confruntat cu bullying-ul și cum a reușit sa treaca peste perioada aceea…

- „Celula de criza interinstituționala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza…

- STEAUA ROȘIE - CFR. Prezentul suna prost pentru clujeni. Camora și compania intalnesc Steaua Roșie, o echipa cu un trofeu Champions League in vitrina de onoare și cu un lot cotat la 58,85 de milioane de euro. Doar Mirko Ivanici ar valora 6,5 milioane de euro, dublu decat cel mai bine vazut elev al lui…

- Ella Tina traverseaza o perioda foarte grea, asta dupa ce mama sa a fost diagnostica cu o boala nemiloasa, cancerul. Tanara spune ca in aceste momente cea care i-a dat viața nu se simte tocmai bine.

- Cel mai recent sezon din „Survivor Romania” s-a incheiat anunțandu-și caștigatorul in persoana lui Zannidache. Numai ca fanii au acuzat producatorii și au amendat decizia spunand ca totul a fost regizat. Daniel Pavel, moderatorul concursului, a decis sa vorbeasca despre acest aspect și a dat carțile…

- Georgiana Lobonț și soțul sau au sarbatorit de curand cinci ani de casnicie și chiar artista a marturisit ca nu-i vine sa creada cum a trecut timpul. Ei bine, este de precizat ca celor doi indragostiți nu le-a fost nici pe de parte ușor, caci au fost nevoiți sa treaca peste cuvantul parinților pentru…