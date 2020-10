Bogdan Aurescu se va întâlni cu Michael Pompeo în cadrul vizitei din SUA Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, se va intalni luni, la Washington DC, cu secretarul de stat al SUA, Michael Pompeo, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane o efectueaza in Statele Unite ale Americii, pana marti, la invitatia omologului sau american. Organizata in contextul celebrarii in acest an a 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si SUA, vizita „reprezinta un bun prilej pentru reconfirmarea principalelor coordonate ale Parteneriatului Strategic, precum si pentru evaluarea stadiului si prioritizarea proiectelor de interes comun, reflectand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

