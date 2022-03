Bogdan Aurescu: Nu există niciun motiv ca cetăţenii români să se simtă în nesiguranţă Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi ca nu exista niciun motiv ca cetatenii romani sa nu se simta in siguranta, in contextul situatiei din Ucraina. ‘Sentimentul de securitate in tara noastra trebuie sa fie unul la cote ridicate, pentru ca Romania este stat aliat, ca membru al NATO avem toate garantiile de securitate pe care le putem avea, cele mai puternice garantii de securitate din toata istoria noastra. Alianta Nord-Atlantica este cea mai puternica alianta politico-militara din istorie. Suntem pe drumul cel bun in ceea ce priveste consolidarea consistenta a flancului estic,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

