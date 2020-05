Stiri pe aceeasi tema

- Boeing a reluat într-un ritm redus productia avionului de pasageri 737 MAX - cel mai bine vândut model - la fabrica sa din Renton, Washington, dupa ce oprise productia în ianuarie, în urma accidentelor în care au murit 347 de oameni, transmite Reuters, citata de Agerpres.Începând…

- Boeing reia productia avionului 737 MAX, dar anunta concedieri masive din cauza efectelor pandemiei Boeing a reluat intr-un ritm redus productia avionului de pasageri 737 MAX - cel mai bine vandut model - la fabrica sa din Renton, Washington, dupa ce oprise productia in ianuarie, in urma accidentelor…

- Boeing va elimina peste 12.000 de locuri de munca din SUA, inclusiv prin concedierea fortata a 6.770 de lucratori americani, in cadrul restructurarii necesare din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite News.ro.Cel mai mare constructor american de avioane a mai dezvaluit planuri pentru…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmite Reuters, conform Agerpres. Astfel, zborul cu care demnitarul urma sa ajunga, vineri, in statul Iowa a fost intarziat, iar unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air…

- Producatorul ceh de automobile Skoda Auto a anuntat, luni, ca a reluat productia de autoturisme la cele trei fabrici ale sale din Cehia, implementand totodata masuri stricte de protectie a angajatilor, informeaza un comunicat de presa al companiei, informeaza AGERPRES . “Productia la cele trei unitati…

- Boeing a anuntat luni ca va suspenda productia la fabrica sa de avioane cu doua punti din statul american Washington, ca masura temporara de combatere a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit news.ro.Dupa o masura similara anuntata de producatorul european de avioan Airbus,…

- Procesul in cazul avionului companiei Malaysia Airlines prabusit in iulie 2014 in estul Ucrainei va incepe luni in Tarile de Jos, foarte probabil in absenta celor patru suspecti principali, transmite Reuters, scrie Agerpres.La 17 iulie 2014, un avion Boeing al companiei Malaysia Airlines,…

- Avionul zbura vineri spre Bangkok si a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Vnukovo, din vestul Moscovei, a transmis agentia Tass, citata de Reuters. Echipajul a raportat problema dupa ce intrase in spatiul aerian kazah, astfel ca Boeing-ul 777 s-a intors spre capitala Rusiei.…