Boeing a obţinut acordul Administraţiei Federale pentru Aviaţie pentru reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX Administratorul FAA, Steve Dickson, a semnat un ordin de ridicare a interdictiei de zbor din ultime 20 de luni, cea mai lunga din istoria aviatiei, iar agentia a publicat detalii referitoare la actualizarile software si la schimbarile din activitatile de training pe care le-a impus pentru ca avioanele de acest tip sa poata transporta din nou pasageri. Prabusirile a doua avioane 737 MAX in Indonezia si Etiopia, in 2018 si 2018, intr-un interval de numai cinci luni, au provocat moartea a 346 de oameni si au dus la un val de investigatii, au fragilizat dominatia americana pe piata aviatiei si au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

