Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de avioane din SUA a declarat ca livrarile lunare au inclus 23 de de avioane 737 MAX si trei avioane de marfa cu fuselaj larg, astfel ca livrarile de aeronave MAX din acest an au ajuns la 212 si livrarile totale la 242. Cifrele nu includ reluarea iminenta a livrarilor de 787 Dreamliner,…

- Livrarile avioanelor cu fuselaj larg au fost suspendate in mare parte in ultimii doi ani, deoarece autoritatile de reglementare si Boeing au analizat o serie de defecte de fabricatie. ”Boeing a facut modificarile necesare pentru a se asigura ca 787 Dreamliner indeplineste toate standardele de certificare”,…

- Amnesty International și-a cerut scuze duminica pentru „suferința și furia” provocate de un raport care acuza Ucraina de punerea in pericol a civililor, care l-a infuriat pe președintele Volodimir Zelenski și a provocat demisia șefei filialei din Kiev a ONG-ului. Grupul pentru drepturile omului a publicat…

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…

- Aranjamentul de productie este una dintre cele mai semnificative oferte pe care Intel le-a anuntat de cand si-a lansat afacerea de productie a unor semiconductori proiectati de alte companii, la inceputul anului trecut. Cel mai mare producator de semiconductori in acest sistem este Taiwan Semiconductor…

- Avionul cu fuzelaj ingust C919 din China, conceput pentru a concura duopolul Airbus-Boeing, se apropie de certificare, in conditiile in care avioanele de testare au finalizat toate sarcinile de zbor, transmite Reuters, citat de News.ro. Producatorul de stat Commercial Aircraft Corp of China a anuntat…

- Shopify a anunțat marți un parteneriat cu YouTube apentru a permite comercianților sa vanda prin intermediul platformei video, in timp ce compania canadiana incearca sa profite de numarul tot mai mare de creatori de conținut care iși lanseaza propriile magazine de comerț electronic. Parteneriatul, care…

- Directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat intr-un interviu acordat Aviation Week ca producatorul de avioane ar putea fi obligat sa anuleze productia 737 Max 10, din cauza potentialelor probleme de reglementare, transmite Reuters.Boeing are un termen limita in decembrie pentru…