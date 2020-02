Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu cutitul in care au fost ranite trei persoane duminica in sudul Londrei este "de natura islamista", iar autorul sau, ucis de politie, avea atasat de corp un dispozitiv fals, a anuntat politia britanica, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Intr-un comunicat, Politia Metropolitana a informat…

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat Politia Metropolitana, citata de Reuters și preluata de Agerpres.

- Ce se intampla cu cetatenii UE care nu au cerut statut de rezident in Regat, dupa Brexit. In noiembrie, Londra amenintase cu expulzarea Regatul Unit nu-i va expulza automat pe cetatenii europeni care nu au cerut obtinerea statutului de rezident in aceasta tara dupa Brexit, a declarat vineri coordonatorul…

- Boris Johnson este ''unul dintre cei mai curajosi politicieni din Europa'' si Uniunea Europeana ar trebui sa-si propuna relatii strategice solide cu Regatul Unit dupa ce aceasta paraseste blocul comunitar, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite…

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa la inceputul lunii decembrie la Londra pentru a participa la summitul NATO, ocazie cu care va fi primit de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Summitul organizat…

- British Steel, producatorul britanic de otel aflat in insolventa, va fi cumparat de grupul chinez Jingye cu suma de 70 de milioane de lire sterline (90 de milioane de dolari), o decizie care va salva mii de locuri de munca in Regatul Unit, a anuntat luni BBC, transmite Reuters.De asemenea,…