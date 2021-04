Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode afirma ca niciodata nu a simtit in solicitarile Patriarhului Daniel exagerari si a mentionat ca Preafericitul parinte vede lucrurile in realitatea lor. Lucian Bode a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca a discutat cu Patriarhul Daniel despre vaccinare.“Am discutat de foarte…

- Un numar de 1.300 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 670.000 de lei, au fost aplicate la nivel national in urma protestelor de marti seara, a anuntat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a precizat, miercuri dimineata, ca au avut loc 78 de manifestatii in 39 de judete…

- „Sunt un om al dialogului. In primele zile de mandat m-am trezit cu toate sindicatele la ușa, i-am primit, am discutat și am gasit soluții, chiar daca nu la toate problemele. Princiapala nemulțumire etse legata de legea 226/2021 privind inchețarea salariilor.Am gasit resursele necesare pentru un stimulent…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, este invitat, in aceasta seara, incepand cu ora 21:00, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Legile puterii".Ministrul de Interne va da detalii despre dubla crima de la Onești.Veți afla primele rezultate ale anchetei. Cine raspunde pentru aceasta tragedie?

- Subprefecții Altfatter Tamas și Cosmin Bota au participat astazi, 3 februarie, alaturi de șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne și ai Garzii Forestiere la ședința de lucru in sistem videoconferința, convocata de miniștrii Lucian Bode – ministrul Afacerilor Interne – și Barna Tanczos ministrul…

- "Incendiul a fost semnalat la 5.05, primul apel, la 5.13 a sosit primul echipaj la fata locului. S-a activ planul rosu. Din fericire, incendiul a fost stins. Nu mai avem persoane in stare critica, cu exceptia starii de sanatate, acolo sunt internati pacienti Covid in stare medie spre critica. Eu, impreuna…

- Un politist in varsta de 32 de ani a fost injunghiat in abdomen marti seara in timpul unei interventii. Totul s a intamplat in Eforie Nord, unde politistii si jandarmii au intevenit in urma unui apel la 112 prin care era semnalat un scandal. Ce spune ministrul Lucian Bode despre cazul politistului injunghiat…

- Vicepremierii Kelemen Hunor si Dan Barna, precum si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, s-au vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Ulterior, au primit prima doza de vaccin…