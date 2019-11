Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat marti, ca a discutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 demilioane de euro acordat CFR Marfa care v a trebui returnat. Acesta a asigurat ca nu se pune problema lichidarii,…

- 'Deputatul Marius Bodea a fost desemnat astazi, 12.11.2019, Presedinte al Comisiei de Transport si Infrastructura din Camera Deputatilor. Propunerea vine din partea Presedintelui PNL Ludovic Orban si a fost votata in unanimitate de catre grupul de deputati PNL', este anuntul facut de deputatul PNL…

- Lucian Bode, Ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat in cadrul audierilor din Parlament, ca Posta Romana are datorii de 257 de milioane de lei in prezent, iar singura solutie ar fi listarea la bursa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut…

- Listarea Postei Romane ar fi o solutie, insa acest lucru nu se va intampla in acest an, a declarat, miercuri, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, Lucian Bode, ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. "Vorbim…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat. …