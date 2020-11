Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc s-a luat cu mainile de cap cand a auzit ca sunt clujeni care cred ca tratamentul fito-sanitar facut pe strazile orașului noaptea ar fi un experiment de imbolnavire a populației cu COVID.”Am trecut de faza asta. E o tampenie, se fac tratamente fito-sanitare in limitele prevederilor…

- Clujenii au distribuit intens un clip in care apar cațiva muncitori de la RADP Cluj, care stropesc cu substanțe pe strazile din municipiu. Clujenii acuza ca au fost inchiși in casa intenționat pentru a nu vedea ceea ce se intampla.Ipoteza conspiraționala este intarita și de faptul ca angajații RADP…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, este ”dobitocul perfect”, asta dupa ce a demonstrat ca nu știa numarul de noi cazuri de Covid-19, in București, la mai bine de 6 ore de la anunțarea bilanțului.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia…

- O avocata din municipiul Suceava care a fost infectata cu SARS-CoV2 avertizeaza ca unii pacienti pot ramane cu sechele de pe urma COVID-19. Silvia Tudor a stat in spital trei saptamani, iar cand s-a intors la serviciu, un magistrat din Botosani nu i-a permis sa se aseze in locului destinat avocatului…

- Primarul Emil Boc le cere clujenilor sa fie responsabili, pentru a nu ajunge sa inchidem și in oraș localurile. ”Nu e scris la nimeni in frunte ca nu poate face o forma grava. Și la cei tineri nu mai exista acum regula ca nu fac. Și cei tineri pot face o forma grava de COVID. Nu se știe de ce depinde…

- Tuberculoza, hepatita și pneumonia provoaca zilnic mult mai multe decese la nivel global decit coronavirusul, arata datele publicate de cronica.md. Astfel, dupa numarul deceselor provocate zilnic in lume de o boala sau alta, coronavirusul se claseaza la coada clasamentului. "Economia mondiala, pusa…

- Doctorului Li-Meng Yan, un virolog chinez care a susținut ca noul coronavirus a fost „creat de om” intr-un laborator din Wuhan și care spune ca este cercetator la Școala de Sanatate Publica a Universitații din Hong Kong, i-a fost suspendat contul pe Twiter la inceputul acestei saptamani, noteaza The…

- Primarul Emil Boc a precizat ca, cel puțin pana in luna decembrie, nu putem lasa garda jos in lupta cu coronavirusul, pentru ca atunci ar putea aparea un vaccin. ”Azi, 20 august, sunt 36 de cazuri. Am fost intr-o faza de platou, iar acum suntem din nou la faza de ”dinți de fierastrau” și nu se stabilizeaza.Persoane…