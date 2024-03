Stiri pe aceeasi tema

- Elvetienii sunt chemati duminica la vot pentru a se pronunta asupra a doua propuneri cruciale pentru pensionari: plata celei de a 13-a pensii si o majorare a varstei de pensionare, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- De Ziua Internaționala a Cititului Impreuna - sau cu voce tare -, marcata in fiecare an la inceput de februarie, ministrul le-a citit copiilor care-și petrec dupa-amiezile la Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creanga” din capitala citeva fragmente din povestea „Prostia omeneasca” de Ion Creanga.…

- In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip “Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic. Abonamentele in format digital se vor putea achizitiona de la casele…

