Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul trebuie sa pastreze atributul de legiferare si control, iar administrarea efectiva trebuie sa aiba loc la nivel local, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania.

- Astazi, edilul-șef Constantin Toma, in calitate de președinte executiv al Asociației Municipiilor din Romania, și președintele AMR, primarul Emil Boc, au avut o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca și cu șefii portofoliilor de la Dezvoltare și Educație. „Dragi buzoieni, Astazi, 31 ianuarie 2022, am…

- CNSU discuta modificarea condițiilor de carantina Foto-arhiva Activitate intensa la Palatul Victoria astazi. La aceasta ora este o întâlnire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru modificarea conditiilor de carantinare. Înainte a fost si…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile sale in anul 2022 va fi realizarea unui parking cu 863 de locuri, in valoare de 51 de milioane de lei. "Printre prioritatile anului 2022 se afla parkingul de la aeroport, cunoscuta formula…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a prezentat un material video care cuprinde proiectele realizate de administrația locala in acest an, precum și proiecte care se afla in curs de realizare.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma, joi, ca Romania nu ar trebui sa ia masuri de relaxare inainte de sarbatori, intrucat in Europa este ”un tsunami” care vine catre noi, iar pandemia nu a trecut. ”Daca am fi suficient de rationali, asta nu ar trebui sa se intample acum in Romania”,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, sustine ca Romania nu ar trebui sa ia masuri de relaxare inainte de sarbatori, intrucat in Europa este „un tsunami” care se apropie de noi, iar pandemia nu a trecut.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri la Ziua de Cluj ca noul guvern PSD-PNL-UDMR trebuie sa duca la capat marile reforme ale țarii pentru ca aceasta coaliție intre dreapta și stanga sa fie justificata. „Criza politica e inchisa in acest moment, dar este important…