Stiri pe aceeasi tema

- "Mii de persoane s-au reunit vineri 26 iunie si multi au ales sa ignore sfaturile in materie de distantare sociala si sa puna in pericol securitatea publica", a transmis clubul intr-un comunicat comun cu consiliul municipal si politia locala, noteaza Agerpres."Orasul nostru se confrunta in continuare…

- Despre procurorii și judecatorii corupți și desființarea Secției Speciale de investigare a magistraților - SIIJ, Bobby Paunescu amintește și rolul avocaților in abuzurile ce au loc in justiția din Romania.„Padure fara uscaturi nu exista, dar toata rețeaua se face prin avocați. Chiar daca ala zice ca…

- Edi Iordanescu (43 de ani) a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei. Antrenorul a fost prezentat marți, intr-o conferința de presa. Edi Iordanescu este increzator ca poate construi o formație puternica a Romaniei. ”Vreau sa mulțumesc domnului președinte și intregii…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care DN Agrar Group SA din Alba Iulia, care face parte din grupul de societati controlat de familia de Boer, preia compania Lacto Agrar SRL din aceeasi localitate. Cele doua companii activeaza, in principal, in domeniul comercializarii cu ridicata de…

- Ministrul Sanatații, Aleandru Rafila, face demersuri sa aduca in cel mai scurt timp, in Romania, tratamentul anti-covid Paxlovid, la mai puțin de 24 de ore de la aprobarea acestuia in SUA. ”In vederea pregatirilor pentru valul al 5-lea al pandemiei, ministrul Sanatații a avut astazi o intalnire cu reprezentanții…

- Soția principelui Nicolae, Alina-Maria de Roumanie, a dat de veste duminica, in ajun de Sfantul Nicolae, ca este insarcinata cu al doilea copil, pe care il va naște la primavara, dupa ce inițial a adus pe lume o fetița care a fost botezata in februarie 2021 la Catedrala din Curtea de Argeș. „In ajunul…

- Trupa Arctic Monkeys vine in Romania pentru prima data! Trupa cotata drept una dintre cele mai mari pe taram britanic, cu peste 9 miliarde de vizualizari, va canta la Buftea, pe scena festivalului Summer Well, in 14 august. Britanicii vor fi cap de afis ai festivalului care va avea loc, ca in fiecare…

- Gheorghe Gheorghiu nu mai e singur, interpretul gasindu-și liniștea in brațele Gabrielei Bancescu. Ceremonia celor doi s-a desfașurat in New York. Soția artistului este proprietara unui restaurant cu specific romanesc din SUA și se pare ca cei doi nu iși planifica sa se intoarca in Romania, potrivit…