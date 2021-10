Stiri pe aceeasi tema

- "Uitandu-ma pe toate studiile sociologice la zi in ultimele 30 de zile, increderea in potentialul premier Ciuca este foarte sus. Asta ii sperie pe multi, desi era in Guvern", a spus Bobby Paunescu."Odata cu aceasta numire, indiferent ce va urma, vedem urmatoarele lucruri: Ciolacu a iesit si a spus:…

- „Guvernul Ciuca este la mana PSD. PSD a pus niște condiții, Nelu Tataru sa nu mai fie la Ministerul Sanatații, Raluca Turcan sa nu fie ministrul Muncii și alte lucruri pe care le cer. Din informațiile pe care le am, este un blocaj la nivelul negocierilor. Nicolae Ciuca este la Palatul Victoria, la fel…

- Prețul unui litru de benzina ar putea ajunge la recordul de 7 lei. Este semnalul de alarma tras de Asociația Benzinarilor Privați din țara noastra care cer ca Guvernul sa intervina și sa ia masuri urgente. The post Prețuri-șoc la carburanți, in Romania. Litrul de benzina ar putea ajunge la un nou record…

- Firma a funcționat 4 ani și cateva luni, pana in aprilie 2017 cand a fost dizolvata și lichidata The post Florin Cițu conduce Romania cum și-a condus propria firma: ZERO CIFRA DE AFACERI și acumulare de PIERDERI și DATORII appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Florin Cițu conduce…

- Miron Mitrea a comentat cele doua mari pierderi suferite, astazi, de Romania, și aici vorbim despre decesul lui Ivan Patzaichin și Ion Caramitru The post Miron Mitrea: „Ion Caramitru, omul care a dat semnalul schimbarii Revoluției anticeaușiste in revoluție anticomunista". Ce spune despre Patzaichin…

- La Jocurile Paralimpice de la Tokyo, Romania participa cu 7 sportivi, care concureaza la tenis de masa, judo, atletism, ciclism si tir cu arcul The post Eduard Novak a caștigat prima medalie a Romaniei la jocurile paralimpice de la Tokyo appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Eduard…

- Daniel David a vorbit despre cum ne e afectata sanatatea mintala in contextului pandemiei The post Prof. Dr. Daniel David, la EC_Special by Electric Castle: „Revenirea la concerte și la evenimente ajuta starea psihica a oamenilor dupa pandemie" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Ultima data cand Romania obținuse o medalie olimpica de aur la dublu vasle a fost in 1984 The post Romania a cucerit aurul olimpic la dublu vasle feminin cu nou record olimpic! Argint pentru baietii de la patru rame appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania a cucerit aurul olimpic…