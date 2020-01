Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nica a cucerit, luni, medalia de aur in proba masculina de monobob, la Jocurile Olimpice de Tineret, editia de iarna, de la Lausanne (Elveția).Andrei Nica a fost cronometrat cu timpul de 2 min 24 sec 80/100, timp identic cu al germanului Alexander Czudaj, care era lider dupa prima mansa.Medalia…

- Georgeta Popescu a fost cronometrata in doua manse cu timpul de 2 min 26 sec 84/100, urmata de Viktoria Cernanska (Slovacia), 2 min 27 sec 35/100, si de Celine Harms (Germania), 2 min 27 sec 36/100. Romanca Antonia Sirbu s-a clasat pe locul 13, cu timpul de 2 min 30 sec 71/100. Georgeta Popescu a adus…

