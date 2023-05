Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 60 de ani, a intrat in stop cardiorespirator la scurt timp dupa ce a coborat din avionul care venea de la Londra, de pe Aeroportul Luton, informeaza PresaSM.Dupa efectuarea formalitaților vamale, barbatul s-a urcat intr-o mașina, dar i s-a facut rau chiar pe drumul de acces in…

- Un barbat de 65 de ani a fost gasit fara suflare la Turda, angajații serviciului de ambulanța neputand face alteceva decat sa constate decesul la momentul sosirii la fața locucului. „Poliția municipiului Turda a fost sesizata, prin apel 112, de catre un barbat in varsta de 37 de ani despre faptul ca,…

- Toate formele de contraceptie hormonala prezinta un risc usor crescut de cancer de san la femei, inclusiv metodele care nu contin decat progestativ, din ce in ce mai utilizate, conform unui nou studiu publicat marti, transmite AFP.

- Un tanar, de 28 de ani, cercetator si doctorand la Universitatea din Iasi, a murit la Spitalul din Vatra Dornei, unde a mers pentru o interventie chirurgicala la un cot, intrucat suferise o fractura in timp ce facea sport. Conducerea spitalului afirma ca tanarul a fost dus in sala de operatie si a intrat…

- Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, a murit azi, la varsta de 57 de ani. Lucian Bute, campion mondial timp de cinci ani la categoria supermijlocie, versiunea IBF, a avut un mesaj emoționant dupa ce a aflat de decesul lui Rudel Obreja. Lucian Bute, mesaj dupa decesul lui Rudel…

- Fostul ministru al Sanatatii Vasile Cepoi a afirmat ca un ordin al Ministerului Sanatatii prevede ca, la doua ore de la finalizarea internarii unui pacient in spital, apartinatorii trebuie sa primeasca informatii privind diagnosticul, salonul unde este internat si medicul la care este internat. "Ordinul…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientilor nr. 46/2003. Modificarea actului normativ are ca scop facilitarea accesului membrilor familiei la datele confidentiale ale pacientului in cazul in care acesta s-a prezentat la unitatea…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta care prevede ca apartinatorii, mostenitorii, rudele pot avea acces la datele medicale ale unui pacient care a decedat, in situatia in care acesta nu si-a exprimat in timpul vietii o dorinta contrara si consemnata in scris. Fii la curent…