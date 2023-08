BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna iulie 2023 cu 0,6% faţă de luna anterioară, până la 529,94 miliarde lei Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii iulie 2023 un sold de 622,009 miliarde lei. Aceasta a scazut cu 0,4% (-0,6% in termini reali) fata de luna iunie 2023, iar in raport cu iulie 2022 s-a majorat cu 8 (-1,3% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna iulie 2023 cu 0,8% fata de iunie 2023 (0,6% in termeni reali), pana la nivelul de 378,27 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 68,2% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2%, iar creditul in valuta exprimat in lei, cu o pondere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- ”In perioada ianuarie – iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 112,591 miliarde euro la 30 iunie 2023 (70,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 15,2% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen…

- Datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,233 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).”In perioada ianuarie - iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde…

- In Republica Moldova, producția industriala in mai 2023, comparativ cu mai 2022, a scazut in termeni reali cu 7,4%. Despre aceasta a informat Biroul Național de Statistica, menționind ca, pe ansamblu, in ianuarie-mai 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industriala (in…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,861 miliarde euro (comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada ianuarie – mai 2022), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,176 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- ”In luna mai 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.229 lei, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decat in luna aprilie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.543 lei, in scadere cu 21 lei (-0,5%) fata de luna aprilie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati…

- ”Creditul guvernamental a inregistrat o crestere in luna mai 2023 cu 2,7% fata de luna aprilie 2023, pana la 189,559 miliarde lei. In raport cu mai 2022, acesta s-a majorat cu 15,6% (4,5% in termeni reali). Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna mai 2023 cu 1,3% fata de…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,908 miliarde euro (comparativ cu 3,327 miliarde euro in perioada ianuarie – aprilie 2022), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 3,382 miliarde euro, iar creditele intragrup…