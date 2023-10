BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2023 cu 2,7% faţă de luna anterioară, până la 547,93 miliarde lei Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii septembrie 2023 un sold de 640,762 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 2,4% (1,6% in termini reali) fata de luna august 2023, iar in raport cu septembrie 2022 s-a majorat cu 10,1% (1,2% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna septembrie 2023 cu 0,6% fata de august 2023 (-0,2 la suta in termeni reali), pana la nivelul de 381,162 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 68,1% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,5%, iar creditul in valuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

