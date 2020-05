BNR: Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut in aprilie cu 3,4% fata de martie, la 137,98 miliarde lei

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate de Banca Naționala a Romaniei, depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 3,4% fata de luna martie 2020, pana la 137,98 miliarde lei, iar fata de luna aprilie 2019 au inregistrat o crestere de 12,2% (9,2% in termeni reali), informeaza news.ro. "Depozitele…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna aprilie 2020 cu 0,7% fata de martie, pana la nivelul de 378,431 miliarde si au crescut cu 12,2% (9,2% in termeni reali) fata de perioada similara din 2019, informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat remis, miercuri,…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii aprilie 2020 un sold de 439 076,0 milioane lei. Fata de luna martie 2020, aceasta a crescut cu 1,2 la suta (0,9 la suta in termeni reali), iar in raport cu aprilie 2019 masa monetara (M3) s-a majorat cu 12,6 la suta (9,6 la suta in termeni…

- Statistica aferenta lunii martie arata o crestere de 13,6% a depozitelor la banci, un avans mult mai sustinut comparativ cu lunile anterioare, iar economisirea in valuta a inregistrat cea mai mare viteza de crestere, de 20%, a declarat directorul executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Gabriela Folcut.…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in martie 2020 cu 2,2% fata de luna februarie 2020, pana la nivelul de 375,730 miliarde de lei, si cu 13,6% (10,2% in termeni reali) raportat la martie 2019, informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES.…

- La începutul lunii martie, contul curent al balantei de plati avea un deficit de 325 milioane euro, comparativ cu 176 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2019, arata datele transmise marți de BNR. Deficitul comerțului internațional cu bunuri s-a adâncit la 240 milioane euro,…

- Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut, in 2019, cu 4,1%, pana la valoarea de 1.059 miliarde de lei in preturi curente, comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii (2) publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie bruta, acelasi indicator estimat pentru…

- Deficitul bugetar a crescut la 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni ale anului Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza Ministerul Finantelor Publice. În…