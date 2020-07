Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc pe o șosea din Ungaria. Un microbuz in care se aflau mai mulți romani și unguri a fost grav a fost izbit din plin, iar cinci persoane și-au pierdut viața, printre care și un roman.

- Un autocar plin cu cetateni romani a luat foc pe autostrada Alland, langa Sparbach, in Austria. Din fericire, informatiile transmise pana acum indica ca nu exista victime printre cei 49 de...

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in…

- Militarii și autoritațile locale au depus coroane de flori la monumentul ostașilor ruși, nu la cel al eroilor romani care au murit pe front. Nu iși dadeau seama de gafa facuta, daca nu erau civilii care le-au atras atenția ca sunt intr-o grava eroare.Pentru ca penibilul sa fie complet, un preot militar…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, la initiativa partii irlandeze. Temele abordate au vizat masurile adoptate in contextul pandemiei COVID-19, spectrul relatiilor bilaterale, agenda europeana, precum si cooperarea la nivelul…

- 1 iunie nu va mai fi doar ziua copilului, ci si a teraselor. Daca numarul de persoane infectate cu noul coronavirus nu va creste pana la finalul saptamanii, atunci vom putea lua masa in oras. Ministrul Sanatatii spune ca restaurantele trebuie sa respecte reguli stricte mancarea va fi preparata si servita…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, anunța ca in planul de testare a imunizarii populației la noul coronavirus ar urma sa fi cuprins un eșantion de 30.000 de romani.

- Andrei Burlacu (19 ani), stabilit in Italia, preda informatica la peste 100 de copii, la un club international din orasul Spoleto. Pe langa scoala si jobul de lector, tanarul isi gaseste timp si pentru proiecte complexe, cum ar fi modelarea 3D si programarea unui sistem virtual care sa aduca impreuna…