- BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Mai exact se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, deschide cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara, in cadrul parcului logistic din Giarmata, județul Timiș.

- Profesionistii din domeniul psihiatriei pediatrice avertizeaza asupra unei epidemii invizibile a consumului de etnobotanice, acestea fiind printre cele mai consumate droguri in Romania la ora actuala. Etnobotanicele sunt droguri care dau o adictie foarte puternica, avand riscuri mari pentru sanatate,…

- Orasul din Romania unde se deschide o fabrica: Se vor crea peste 350 de locuri de muncaO companie din Finlanda va deschise o noua fabrica in Romania, generand cateva sute de locuri de munca pentru anul viitor. Nokian Tyres, o companie din Finlanda, se pregatește sa deschida o noua fabrica…

- Bosch trebuie sa renunte la aproximativ 1.500 de angajati la doua din unitatile sale din Germania, pana in 2025, pentru a adapta personalul la modificarea cererii si la tehnologiile din sectorul auto, a informat duminica furnizorul de componente auto, transmite Reuters.Reducerile de locuri de munca…