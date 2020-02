Presedintele si premierul Bulgariei fac schimb de acuzatii, intr-o disputa crescanda pe tema coruptiei care ameninta demersurile natiunii de a adopta euro si de a se alatura zonei Schengen fara pasapoarte din Europa. Declansata de o represiune a procurorului sef recent numit, criza subliniaza o lupta de zeci de ani pentru influenta in statul de la Marea Neagra. In centrul sau se afla oligarhi puternici si persoane suspectate ale crimei organizate, oficiali acuzati ca au inchis ochii la activitatile acestora si procurori care detin mai multa putere decat oriunde altundeva in Uniunea Europeana.