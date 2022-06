Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani, de la inceputul pandemiei, Timișoara s-a umplut din nou de turiști din Serbia. Deși autoritațile Republicii Serbia nu au deschis inca frontierele pentru cetațenii nevaccinați cu schema completa, totuși sute de sarbi din regiunile Voivodina, Branicevo și chiar de la Belgrad s-au urcat in…

- Primarul Dominic Fritz a semnat astazi contractul pentru lucrarile de modernizare a iluminatului public pe trei artere foarte circulate ale Timișoarei: Calea Aradului, Calea Torontalului și Calea Sever Bocu. Potrivit edilului, beneficiile imediate ale acestei investiții de un milion de lei sunt o factura…

- Universitatea Politehnica Timișoara și organizația artistica META Spațiu și-au unit forțele pentru a crea un centru cultural, care urmeaza sa iși deschida porțile in cladirea 1 MV aparținand instituției de invațamant superior. Acesta este o premiera pentru Timișoara și pentru Romania, fiind prima inițiativa…

- Incidend incredibil, cu adevarat demn de piesele lui Caragiale, la Timișoara, oraș care se pregatește sa devina Capitala Europeana a Culturii. Dupa doi ani de pauza, din cauza pandemiei, Teatrul Auleu din Timișoara a reluat spectacolele cu public, anunand, incepand cu 1 aprilie, primele reprezentații…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Radauți l-au trimis recent in judecata pe un profesor universitar din Timișoara, care, in calitate de președinte la centrul de examen din cadrul Colegiului Tehnic din Radauți, la examenul de bacalaureat din 2017, ar fi umilit o eleva care iși ...

- Va invitam sa vizitati expoziția La marginea lumii / At the edge of the world. Expoziția poate fi vizitata pana pe 29 mai 2022, de marți pana sambata, intre orele 12:00 și 18:00, la sediul permanent al Fundației Art Encounters, Bd. Take Ionescu nr. 46C (Casa ISHO), Timișoara. Curatoriata de Diana Marincu,…

- Copacii imbobociți și temperaturile crescute indeamna locuitorii din Timișoara la tot mai multe ieșiri in aer liber. De Ziua Internaționala a Plimbarilor prin parc, cei de la Muzeul Național al Banatului va invita sa (re)descoperiți Parcul Regina Maria, cel mai vechi parc al Timișoarei.

- Un barbat din Timișoara a gasit 2.000 de lei uitați in fanta unui bancomat, dar in loc sa ii predea autoritaților a preferat sa-i bage in buzunar. Fapta s-a petrecut in decembrie 2020, insa cum ancheta de pana acum nu a dat rezultate, polițiștii au primit acordul Parchetului pentru a face publice imaginile…