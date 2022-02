Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage „consecinte severe”. „Secretarul de Stat Antony Blinken a…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Marea Britanie ia în considerare trimiterea de sute de militari în Europa de Est înainte de o posibila invadare a Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Telegraph, citând surse, scrie Reuters. Surse guvernamentale au confirmat ca se poarta ”discuții foarte avansate”…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Ministerul rus de Externe a anunțat vineri aceasta revendicare in ziua in care secretarul american de stat Antony Blinken se intalnește la Geneva cu omologul sau rus Serghei Lavrov pentru o noua tentativa diplomatica de detensionare a crizei de la granița Ucrainei, scrie Reuters. Garanțiile de securitate…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov nu exclude „provocarile” din Ucraina pentru a justifica declarațiile occidentale despre presupusa amenințare existenta a invaziei Ucrainei de catre Rusia. „Acest lucru nu poate fi exclus”, a declarat Dmitri Peskov, purtator de cuvant al…