- Proiect ambițios al grupului Italian Beltrame, cumparatorul COS Targoviște. Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care AFV Acciaierie Beltrame SpA, Italia, preia de la COS Targoviște activele funcționale aferente activitații de Post-ul Corneliu Ștefan: Proiectul de reconstrucție al COS…

- Comunicat de presa Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care AFV Acciaierie Beltrame SpA, Italia, preia de la COS Targoviște activele funcționale aferente activitații de producere a oțelului și a Post-ul OFICIAL: Consiliul Concurenței a autorizat preluarea activelor funcționale ale COS…

- Dupa evaluarea activului funcțional al COS Targoviște, Grupul Beltrame a depus o oferta de peste 38 de milioane de euro pentru preluarea combinatului. COS Targoviște este singurul producator roman Grupul Post-ul Beltrame Group si-a prezentat, astazi, la Targoviste, planul pentru preluarea Combinatului…

- „Daca vreodata mai aud in viața mea ca mai puneți sa mai sune reporteri pe nevasta-mea sau pe fii-mea, va las in caruț cu rotile, credeți-ma. Puteți sa inregistrați. Va Post-ul Cazul Mogoșoaia! Blaga condamna ferm violența! Guran, indulgent cu agresorii! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Atat a cheltuit Primaria anul trecut doar in a doua jumatate a lui 2021, si doar pentru a mentine continuitatea serviciului de termoficare. Francezii de la Veolia, care aveau la Iasi un contract pe 20 de ani, s-au retras absolut surprinzator anul trecut, dupa numai 8 ani, intamplator sau nu chiar inaintea…

- Crescatorii de cai din Vișina și-au adus, astazi, animalele in fața Bisericii din localitate, unde preoții au binecuvantat cabalinele. Botezul cailor de Boboteaza este o sarbatoare cu radacini de mai Post-ul VIȘINA: Botezul cailor a strans comunitatea in fața bisericii apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un polițist de origine romana, Tyler Moldovan, se afla in stare critica, intr-un spital din Phoenix (Arizona) dupa ce a fost impușcat de opt ori in timpul unei misiuni, in noaptea de luni spre marți, informeaza Hotnews . Șeful poliției din Phoenix, Jeri Williams, a declarat ca polițistul Tyler Moldovan,…

