Stiri pe aceeasi tema

- “Piata de comert online va ajunge la 18,4 miliarde de lei in 2021, in crestere cu 15%, dupa ce anul 2020 a fost cel mai bun an pentru companiile care activeaza in e-commerce”, este una dintre concluziile studiului Termene.ro realizat in contextul Black Friday. Studiul a luat in calcul toate societatile…

- Speriați sa nu se infecteze cu Covid-19 din cauza banilor cash, tot mai mulți romani prefera sa plateasca cumparaturile cu cardul. Astfel, numarul tranzacțiilor a crescut cu 60% fața de acum doi ani. Restrictiile impuse in contextul pandemic au condus la cresterea gradului de utilizare a cardurilor…

- “Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti au crescut cu 60%, in iunie 2021 comparativ cu iunie 2019, accelerandu-se astfel procesul de digitalizare in sistemul bancar pe fondul pandemiei”, potrivit analizei DreptulLaBanking, pe baza…

- “Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati electronice din Romania, a inregistrat o crestere de 50% a numarului de tranzactii online cu cardul in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, in timp ce valoarea totala a acestora a crescut cu aprox. 55%. In intervalul…

- Numarul tranzactiilor online efectuate cu cardul a crescut cu 50%, in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar valoarea medie a unei astfel de proceduri a fost de 240 de lei, arata datele publicate, luni, de Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati…

- “Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficiala de internet ghidul solicitantului pentru obtinerea sprijinului financiar prin submasura 4.1 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Prin aceasta submasura fermierii pot obtine finantare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 118,52%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- La Tarpiu se dorește construcția unei hale de 600 mp. Valoarea proiectului este estimata la 1,2 milioane lei. Insa constructorii nu au fost deloc atrași, astfel ca licitația a fost anulata. In cadrul depozitului de deșeuri de la Tarpiu se dorește construirea unei hale de 600 mp. Termenul limita de…